CHP Eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan dolandırıcılık iddiasıyla mahkemelik oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerinin ardından partiden ihraç edilen Yurter Özcan, bu kez de hakkında açılan davayla dikkat çekti. İş insanı Cem Özcan, Virginia Doğu Bölge Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Yurter Özcan’ın taahhütlerini yerine getirmediğini ve kendisini dolandırdığını iddia etti.

Dava dilekçesine göre, Cem Özcan ve Yurter Özcan, Washington Advisory Group, LLC (WAG) adlı danışmanlık şirketinin ortaklarından biriydi. Yurter Özcan, Cem Özcan’ın şirketteki yüzde 40 hissesini 1 milyon 50 bin dolar karşılığında satın almayı teklif etti ancak ödemeyi zamanında yapmadı.

Ayrıca, dilekçede 2024 Haziran ayında Cem Özcan’ın Mitsubishi HC Capital America tarafından Virginia Yüksek Mahkemesi’ne şikâyet edildiği bilgisine yer verildi. Şirket, WAG’nin ekipman alımı için finansman anlaşması yaptığını ve bu anlaşmada Cem Özcan ile Yurter Özcan’ın imzasının bulunduğunu öne sürdü. Ancak Cem Özcan, böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını ve herhangi bir kefalet belgesi imzalamadığını belirterek evrakta sahtecilik yapıldığını iddia etti.

Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Cem Özcan, Yurter Özcan’dan yüzde 40 hissesine karşılık 1 milyon 50 bin dolar, ayrıca maddi ve manevi zararlarının karşılanması için 1 milyon dolar olmak üzere toplamda 2 milyon 50 bin dolar tazminat talep etti.