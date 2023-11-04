CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner Adaylıktan Çekildi

İhan Cihaner adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Cihaner, açıklamasında şunları belirtti:

- Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir.

- Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki “diğer adaylara imza desteği verileceği” dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir. Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz!

- Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet!

Orsan Öymen'den Benzer Açıklama

CHP'de Genel Başkan Aday Adayı olan Orsan Öymen de dün yaptığı açıklamada benzer ifadelere yer verdi. Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibinin delegelere baskı yaptığını öne sürdü. Öymen şunları söyledi:

CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki anti-demokratik bir biçimde ilerliyor. Parti içi demokrasi vaadinde bulunanlar Kurultay sürecini bile demokratik bir biçimde yürütmüyorlar. Bu anti-demokratik uygulamanın sorumlusu hem Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hem de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibidir.

1- Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dışındaki Genel Başkan aday adaylarına ve şahsıma, medya-siyaset-ticaret çıkar üçgeni çerçevesi üzerinden haftalardır medya ambargosu uygulanmaktadır.

2- CHP İstanbul İl Kongresi'nde Genel Başkan aday adayı sıfatımla konuşmam engellenmeye çalışılmıştır ve Divan Başkanı, konuşmacı düzenlemesinin ve sıralamasının iki il başkan adayının ortak kararıyla alındığını açıklamıştır.

3- Aday adaylarına imza toplama süreci, adaylık için gerekli imza toplama işleminden çıkmış, imza tekeli yaratmaya ve açık oylamaya dönüşmüştür. Her aday adayı için 70 kadar imza (%5) yeterli olduğu halde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, tüzük gereği bir kişiden fazla adaya imza verilemeyeceğini bildikleri halde, yüzlerce imza toplama yarışına girerek, üçüncü, dördüncü aday adaylarının aday olmasını engellemeye çalışmaktadırlar. Bu çerçevede il başkanlarına ve Kurultay delegelerine baskı uygulanmıştır; iller grup kararı almaya zorlanmıştır; imza ile ilgili karar, Kurultay delegelerinin özgür iradesine bırakılmamıştır. Buna direnen sadece birkaç il vardır.

4-Genel Merkez yetkilileri, aday adaylarının, adaylıkları kesinleşmeden, Kurultay salonuna önceden afiş, branda asamayacaklarını bildirmişlerdir; adaylık konusu Kurultay gününden önce kesinleşemeyeceğine göre, afiş, branda asmak için bir zamanın kalmayacağı açıktır; ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri dışındakilere salona giriş kartlarının verilmesi konusunda büyük sınırlamalar getirilmiştir.

Buradan kurultay delegelerine çağrı yapıyorum: Birbirinden fazla bir farkı olmayan 2 adaylı Kurultay tasarımına ve mühendisliğine ve bu despotik uygulamalara ve sizin özgür iradenizi baskı altına almaya çalışan güç odaklarına isyan edin, Kurultay gününden önce imzalarınızla tüm aday adaylarının adaylaşmasını sağlayın, demokratik bir Kurultay'ın gerçekleşmesinin yolunu açın; hep birlikte bir tarih yazalım!