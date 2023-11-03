CHP'de Kurultay Gerginliği! Ekrem İmamoğlu Hakkında Şok İddia

Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidiyor. Kurultay öncesi kulislerde dolaşan iddialar ise, gündeme bomba gibi düştü. Ulusal Kanal Programcısı Oğuz Polatbilek, Fikir Meydanı programında edindiği kulis bilgilerini verdi.

CHP'de Kurultay Öncesi Ortalığı Karıştıracak İddia!

CHP'de kurultay öncesi, Kılıçdaroğlu'nun 1367 delegenin 900'ünün desteğini aldığı gibi bir hava estirildiğini, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Delegelere kıskaçın son ana kadar devam ettiğini aktaran Polatbilek ayrıca divan kurulunun oluşturulmasında da kriz olduğunu belirtti. Kulislerde, Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır arasındaki krizin büyüdüğünün konuşulduğunu aktardı.

İmamoğlu Delegelere Para Dağıttı İddiası!

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise doğru olması halinde CHP'de büyük kargaşa çıkartacak cinsten. İddiaya göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, delegelere 320 milyon lira dağıttı. Dağıtılan para, İBB'nin Maltepe'de yaptığı 29 Ekim etkinliğinde gider olarak gösterildi. Etkinliğin bütçesi 535 milyon TL olarak çıkartıldı. Bu bütçeden 320 milyon TL'si, İmamoğlu tarafından delegelere dağıtıldı.