CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABD yolcusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Amerika Birleşik Devletleri yolcusu...



CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Özel'in ABD'ye gideceğini açıkladı. Toplantı 24 Eylül'de New York'ta yapılacak ancak CHP lideri Özel'in Amerika ziyareti programının nasıl olacağı kimlerle görüşeceği paylaşılmadı.



Basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, AK Parti-CHP arasında normalleşme adı altında yürütülen diyalog sürecinin seyrinin değiştiğini söyledi.



Bulut, “Normalleşme iyi gidince iktidar yeniden sertleşti” ifadelerini kullandı. Gerekçe olarak da AK Parti’nin oy kaybını engelleyememesini gösterdi.



Burhanettin Bulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Merkei arasında sorun olduğu değerlendirmelerini de yalanladı.