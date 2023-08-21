CHP HDP birlikteliği büyük patlak verdi! Kongre'de ortalık karıştı

Kongrelerde sık sık tartışmalar yaşayan CHP'de gerginliğin adı bu kez HDP oldu. Bursa Osmangazi İlçe Kongresi'nde gergin anlar yaşandı. Kongrede konuşma yapan bir delegenin seçimlerinin kaybedilme nedeni olarak CHP-HDP iş birliğini göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı. Salonda çıkan tartışma sonrası delege Nedret Yayla salondan çıkarıldı.

HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDIĞINI SÖYLEDİ ORTALIK KARIŞTI

Seçimlerin ardından değişim kavgasının yaşandığı CHP'de tartışmalar bitmiyor. CHP Osmangazi İlçe Kongresi'nde Nedret Yayla isimli bir delege partisine HDP ile ittifak yaptığı için tepki gösterdi.



Yayla söz alarak kürsüye çıktı.

- İşte demokratların halini görüyoruz, HDP ile iş tut sonra seçimleri kazan. Arkadaşlar bu halk aptal değil, bu kafayla gidilirse biz seçim falan kazanamayız.

Yayla konuşmasının devamında:

- Kılıçdaroğlu, HDP ile anlaşma yaptı ne vaat etti çok merak ediyorum. Gerek var mıydı bu anlaşmaya?





CHP'li delegenin sözleri salonda tansiyonu yükseltti. Nedret Yayla bunun üzerine tepkilere:

- HDP yandaşları buraya girmiş.





Yayla konuşmasını tamamladıktan sonra, salondan çıkarıldı.