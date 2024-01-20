CHP İzmir'de aday krizi yaşıyor! İzmir adayları hâlâ belirlenemedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “amiral gemimiz” diye tarif ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday bir türlü belirlenemiyor. CHP İzmir’de rakiplerinin çok gerisine düştü. İlk olarak İyi Parti milletvekili Ümit Özlale’nin adaylığını duyurdu. Ardından Vatan Partisi, Serhan Bolluk’un İzmir Büyükşehir adayı olduğunu açıkladı. Uzun süre sonra da Ak Parti, genel başkan yardımcısı Hamza Dağ üzerinde karar kıldı.

Ancak CHP, bir aday üzerinde ortaklaşamadı. İzmir için Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu yarışı var. İmamoğlu İzmir’i de yönetmek istiyor. Özel ise İzmir Adayını kendisi belirlemek istiyor. İki isim de Tunç Soyer’i istemiyor.

CHP, önce Soyer hakkında memnuniyet anketi yaptı. Daha sonra 9 aday tek ankette İzmirliye sordu. Milletvekilleri 30 ilçeyi gezdi. Buna rağmen aday netleşmedi. CHP Genel Merkezi de bu kez Tunç Soyer, Olgun Atila, Cemil Tugay ve Buğra Gökçe’nin isimlerinin yer aldığı yeni bir anket yaptırdı. Bu anket sonuçlarına göre bu ay sonu ile Şubat ayının ilk haftası arasında adayın açıklanması bekleniyor. Ancak CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda farklı isimlerinde gündeme getirildiği belirtiliyor.

AK Parti de İzmir’e aday belirlemekte zorlandı. Teklif götürülen isimler “kaybedilecek seçim” gözüyle bakarak adaylığı reddetti. Uzun istişareler sonunda Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ismi açıklandı. Hamza Dağ ismi İzmir’de AK Parti tabanında da heyecan yaratmadı.

İzmir Büyükşehir için ilk aday açıklayan İyi Parti oldu. Ümit Özlale sahaya hızlı girdi. Büyükşehir’deki işçileri işten çıkaracağını söyleyince seçim yarışına 1-0 geride başladı. Özlale, İyi Parti İzmir İl başkanı ile de anlaşamadı. Israr sonucu İyi Parti İzmir İl başkanı görev aldındı, yönetim topluca istifa etti.

Vatan Partisi ise mevcut il başkanı Serhan Bolluk’u İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Vatan Partisi Genel başkanı kente geldi, Serhan Bolluk’u kamuoyu önüne çıkardı. Bolluk, İzmir’in iş, emek, akademi ve sanat dünyası ile sıkı ilişkiler kurdu.

CHP'de belirsizlik arttıkça rahatsızlık da yükseliyor. İzmir’de CHP’nin yeni yönetimine güven sorunu da yaşanıyor. CHP tabanı Tunç Soyer’i başarılı bulmadığı için istemiyor, Dem Parti ise Soyer için bastırıyor.