CHP Kurultayı davası ertelendi

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a dair “mutlak butlan” iddiasıyla açılan davada süreç devam ediyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşma saat 10.00’da başladı. Davayı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile üç CHP delegesi açtı.

Haber Global'e göre, dava dilekçesinde, genel başkan seçiminin ve kurultayın tümünün iptali istendi. Aynı zamanda yetkili kurulların görevden alınması talep edildi.

Duruşmanın ilk saatinde taraf avukatlarının beyanları alındı.

Davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemede bir kez daha “mutlak butlan” ifadesini kullanarak kurultayın tümden geçersiz olduğunu savundu. Üregen, divan başkanının tarafsız davranmadığını ve genel başkanlık seçiminin şaibeli olduğunu belirtti.

CHP adına savunma yapan avukat Çağlar Çağlayan ise bu iddialara sert tepki gösterdi. Üregen’in Özgür Özel hakkında kullandığı “gayri meşru” ifadesine karşı çıkan Çağlayan, “Amaç sandık koymaktır, sonuç ortaya çıkmıştır, haliyle de dava konusuz kalmıştır.” dedi.

CHP tarafı, ek süre talep etmediklerini de mahkemeye beyan etti.

MAHKEMEDEN ÇIKABİLECEK OLASI KARARLAR

CHP’deki kurultay sürecine dair mahkemeden çıkacak karar, partinin yönetim yapısını kökten etkileyebilir.

Mutlak butlan kararı çıkarsa, 38. Olağan Kurultay “hiç yapılmamış” sayılacak. Bu durumda, parti yönetimi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu dönemine dönecek.

İhtiyati tedbir kararı verilirse, parti içinden görevlendirilecek bir isim CHP’yi yeni bir kurultaya götürecek.

İtiraz süreci başlatıldığında ise Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması mümkün olmayacak.

Dava sürecinde iki isim arasında kamuoyuna yansıyan açıklamalar dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, “ilan edilirse geri dönerim” diyerek kurultayın iptali halinde genel başkanlığa dönebileceğinin sinyalini verdi.

Özgür Özel ise bu sözlere “Allah kimseyi düşürmesin” diyerek yanıt verdi.

Dava dosyasını inceleyen Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararı bir sonraki duruşmada değerlendirmek üzere süreci 8 Eylül tarihine erteledi.