CHP lideri Özel: Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, normalleşme gömleğini üzerinden çıkardı. Özel, Kılıçdaroğlu gibi “Türkiye'de kimsenin anayasal can ve mal güvenliğinin güvence altında değil” dedi. CHP lideri, Beşiktaş Belediye Başkanının yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının "savaş ilanı" olduğunu söyledi. Özel, "tupun büyüğü heybede" diyen Erdoğan'a da "turpun büyüğü sandıkta" ifadeletiyle yanıt verdi.

Ülkedeki hiç kimsenin anayasal can güvenliği, mal güvenliği güvence altında değil. Bu vakitten sonra atılacak her adım, bir an önce bu iktidardan kurtulmak ve sandığı getirmek üzeredir