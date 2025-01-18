CHP lideri Özel: Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, normalleşme gömleğini üzerinden çıkardı. Özel, Kılıçdaroğlu gibi “Türkiye'de kimsenin anayasal can ve mal güvenliğinin güvence altında değil” dedi. CHP lideri, Beşiktaş Belediye Başkanının yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının "savaş ilanı" olduğunu söyledi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
CHP lideri Özel: Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, normalleşme gömleğini üzerinden çıkardı. Özel, Kılıçdaroğlu gibi “Türkiye'de kimsenin anayasal can ve mal güvenliğinin güvence altında değil” dedi. CHP lideri, Beşiktaş Belediye Başkanının yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının "savaş ilanı" olduğunu söyledi. Özel, "tupun büyüğü heybede" diyen Erdoğan'a da "turpun büyüğü sandıkta" ifadeletiyle yanıt verdi.

Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki turpların büyükleri heybede, paniklemelerinin ortalığı velveleye vermelerinin sebebi bu. Böyle turplar büyüklüklerine göre bakılıyor büyüdükçe endişe artıyorsa turbun büyüğü sandıkta sayın Erdoğan.. Korkmuyorsan sandığa gel turbun büyüğü mü orada küçüğü mü orada görürsün.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Özel, Erdoğan'a sandığı gösterdi. 2025'in seçim yılıu olacağını vurguladı.

 Sayın Erdoğan turp peşinde, turbun büyüğü heybede diyip kendisinde bazı bilgiler olduğunu ama bu bilgilerin iki sene içinde ortaya çıkacağını söyleyip mafyavari bir şeklide hatta siyasi mafyalığa soyunmuş durumda, bizi tehdit ediyor.

Beşiktaş Beleditye Başkanı Rıza Akpolat'în tutuklanması üzerine Özgür Özel, normalleşme gömleğini üzerinden çıkardı. Özel, yolsuzluk soruşturmasının CHP'ye karşı başlatılan bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

Seçildiği ilk günden bu yana parti içindeki grupların Erdoğan ile normalleşme eleştirilerinin hedefi olan Özgül Özel, Kemal Kılıçdaoğlu gibi konuştu. Özel, ülkedeki hiç kimsenin anayasal can ve mal güvenliği olmadığını belirtti.

Ülkedeki hiç kimsenin anayasal can güvenliği, mal güvenliği güvence altında değil. Bu vakitten sonra atılacak her adım, bir an önce bu iktidardan kurtulmak ve sandığı getirmek üzeredir

 Oyuna gelmeyeceklerinin altını çizen Özel, bundan sonra bambaşka bir sürecin içinde olacağıklarını söyledi.

Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyeyim. Oyuna gelmeyeceğiz ama hiç heveslenme, 'Nasılsa oyuna gelmezler diye şöyle yaparlar' diye düşünme. Senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz. Sen benim ne demek istediğimi anladın." Bundan sonra artık bambaşka bir sürecin içindeyiz.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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