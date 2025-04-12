CHP MYK üyeleri belli oldu: Listedeki 2 yeni isim kim?

PM toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında gerçekleşti. Özel’in yanında Parti Meclisi’nin en genç üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. Toplantının ana gündem maddesi, yeni MYK üyelerinin belirlenmesiydi.

CHP’de yeni dönemin ilk MYK listesiyle birlikte parti yönetiminde sınırlı ancak dikkat çeken bir değişiklik yaşanmış oldu.