CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti

CHP Merkez Yürütme Kurulu, uzun bir toplantı için masa başına geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde "değişim" için düğmeye basıyor. Gelen bilgilere göre CHP MYK üyeleri toplu olarak istifalarını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sını 3 Haziran’da yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme bir saate yakın sürdü.

Kılıçdaroğlu, MYK’dan sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek. İmamoğlu seçimden sonra yaptığı açıklamada, "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı'na yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimden sonra, "Yürüyüşümüz sürüyor buradayız" demişti.