CHP PM adete karpuz gibi ikiye bölündü!

Aydınlık gazetesinin haberine göre toplantıda zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Parti Meclisi’nde “olağanüstü kurultay” teklifi de gündeme geldi. Ancak muhalif üyelerden bazılarının buna itiraz ettikleri, olağanüstü kurultay olması halinde mevcut Parti Meclisi üyelerinin çoğunun değişeceğini belirttikleri öğrenildi. PM’de olağanüstü kurultay kararı almak, kurultay tarihini belirlemek, kurultay olmaması halinde belediye başkan adaylarını belirlemek ya da veto etmek için salt çoğunluğa ulaşmak yeterli oluyor.

ÜMİT ÖZDAĞ RAHATSIZLIĞI

Toplantıda Ümit Özdağ rahatsızlığı da dile getirildi. Bir Parti Meclisi üyesinin Kılıçdaroğlu'na, “Siz Ümit Özdağ'ı getirdiniz, bize Atatürkçülük dersi verdirdiniz.” dediği aktarıldı. Toplantıda Altılı Masa'ya verilen vekil kontenjanının da eleştirildiği bildirildi.

YEREL SEÇİM PAZARLIKLARI

Parti Meclisi toplantısı ile ilgili olarak Aydınlık’a bilgi veren bir üye, “Toplantıda tartışma vardı. Oylamalarda 60 kişilik Parti Meclisi ortadan ikiye bölünmüştü. Yaklaşık 30’u bir yanda diğer 30’u diğer yanda. Ama ilişkiler kopma noktasında değildi. Muhabbet de iyiydi. Benim izlenimime göre bazı arkadaşlar yerel seçimler için genel başkanla pazarlık planları yapıyor. Bu önümüzdeki günlerde daha iyi görülecek.” dedi.