CHP-TİP-EMEP-PKK Yan Yana! Meclis'te LGBT İttifakı

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Meclis'te Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüleriyle basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ve Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da bir konuşma yaptı. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde LGBT ittifakı kurulduğu açıklandı.

Gazi Meclis'te LGBT İçin İttifak Kurdular

Batı emperyalizminin dayatması LGBT porpogandası CHP, TİP, EMEP ve PKK'nın siyasi uzantısı Yeşil Sol Parti eliyle Gazi Meclis'e sokulmaya çalışıldı. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal tarafından düzenlenen basın toplantısında, LGBT propogandasının savunucusu Eşitlik İçin Kadın Platformu üyeleri ve TİP, EMEP, Yeşil Sol Parti milletvekilleri yer aldı. Toplantıda sözde LGBT hakları için birlikte mücadele edileceği vurgulandı. CHP Grup Başkanvekili Köksal, konuşmasında yeni anayasa tartışmalarının hedefinde 6284 sayılı Kanun ile Türk Medeni Kanunu olduğunu öne sürdü. Köksal, mücadelelerinin kadın haklarını korumak, geliştirmek ve daha ileri taşımak için yürütülmesi gerektiğinin öne sürdü.

LGBT Savunucusu EŞİK Gönüllüsünden Çok Eşlilik İddiası

Eşik Gönüllüsü Avukat Hülya Gülbahar ise konuşmasında, “reisli” aile modeli kurulmak istendiğini savundu. Gülbahar, "Türkiye’nin Talibanlaşması isteniyor. Kadın cinsi ve erkek cinsi hayatın bütün alanlarında ayırmak, kadınlar sokağa çıkamaz hale getirilmesek isteniyor bunlar adımları. Reisli bir aile modeline kesinlikle hayır diyeceğiz. Ne anayasa değişikliği ne yasa değişikliği ile reisli hayatı kabul etmeyeceğiz. LGBT evlilikleri önlemek adı altında erkek çok eşliliğinin önü açılmak isteniyor. LGBT evliliklerini engelleyeceğiz diyerek bütün bir topluma LGBT varoluşuna karşı en temel insan haklarına aykırı şekilde nefret suçu işlenmekte.” ifadelerini kullandı.

LGBT İçin Bir Araya Geldiler

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise “Bu çatı altında LGBT ve kadın haklarını yok etmeye yemin etmişlere karşı buradayız. Kimse LGBT ve kadın haklarını tartışmaya açabileceğini düşünmesin. Buradayız, yan yana mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

TİP Milletvekili İttifak Kurduklarını İlan Etti

TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, “ittifak” kurulduğunu ilan etti. Kadıgil, “Sağıma soluma iyi bakın bugün ilan ediyoruz, erkek ittifakların muhabbetlerini dinlediğimiz yeter. Bu sisteme dur demek için buradayız. Biz bir ittifakın ilanı için buradayız. Erkek akla karşı kadın ittifakı için buradayız. Erkek akıllara sesleniyoruz bu sefer karşınızda en büyük kadın ittifakı var. Biz yeniden erkeğin reis olarak konumlandırıldığı LGBT’lerin düşmanlaştırıldığı bu düzeni kabul etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

PKK'nın Yasal Partisi Yeşil Sol Parti Milletvekili de Konuşma Yaptı

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da “Biz yasaların etkin şekilde uygulanmasını istiyoruz.” dedi. Öte yandan basın açıklamasının ardından TBMM Basın Kapısında da bir açıklama yapıldı. Açıklama sırasında Kürtçe sloganlar atıldı, “dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” denildi. Açıklama sırasında zılgıtlar yükseldi.