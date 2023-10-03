Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tepki Çekecek Sözler! TBMM'ye "Gazi" Denilmesinden Rahatsız Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "Gazi" denilmesi hakkında rahatsızlığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclis'in" Kurtuluş Mücadelesini yürüten meclis olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu TBMM'ye "Gazi" Denmesinden Rahatsız Oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada tepki çekecek sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gazi olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclis"in Milli Kurtuluş Mücadelesini yürüten meclis olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: