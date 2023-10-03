Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tepki Çekecek Sözler! TBMM'ye "Gazi" Denilmesinden Rahatsız Oldu
CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclis'i hakkında tepki toplayacak sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da FETÖ'cüler tarafından bombalanan Meclis'in "gazi" olmadığını öne sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne "Gazi" denilmesi hakkında rahatsızlığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclis'in" Kurtuluş Mücadelesini yürüten meclis olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu TBMM'ye "Gazi" Denmesinden Rahatsız Oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada tepki çekecek sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gazi olmadığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Gazi Meclis"in Milli Kurtuluş Mücadelesini yürüten meclis olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
- Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum. Ne için? Gazi Meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu Meclis, Saray'dan alınan talimatla AK Parti ve MHP milletvekillerinin ek kaldırıp indirildiği 19 Mayıs hareketlerinin yapıldığı meclistir. Bunu da milletime söylüyorum ve şikayet ediyorum.