CHP ve Muharrem İnce görüşmesindeki detaylar!

31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili CHP ve Memleket Partisi arasında ittifak görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir?" sorusuna; "Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı." şeklinde yanıt verdi.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözünede tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır" dedi. İnce'nin bu sözlerinin ardından 2014 yılında yaptığı "Biz bir Dersimli'yi Genel Başkan yapmışız, daha büyük özür mü var?" sözleri akıllara geldi.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANSAYDI ASLA BU AÇIKLAMAYI YAPMAZDI"

CHP sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya üzerinden Muharrem İnce'nin sözlerine yanıt verdi.

Yücel, yaptığı açıklamada, "Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür. Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik." ifadelerine yer verdi.

"İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TALEBİ"

Deniz Yücel açıklamasına "Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz." şeklinde devam etti...