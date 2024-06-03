CHP yine PKK'nın siyasi kolu DEM'e siper oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akış'a sahip çıktı. CHP sözcüsü Deniz Yücel de Hakkari halkının iradesinin yanında olduklarını söyeyerek Hakkari'ye gideceklerini ifade etti.



"Hakkari’ye kayyum atanması, 31 Mart'ta Hakkarililerin sandığa yansıyan iradesinin gasp edilmesidir. Kayyum uygulaması demokrasiye tahammülsüzlüktür. Kayyum atamak, masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş Belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmektir."



Cumhuriyet Halk Partisi DEM Parti'yi savunmaya devam ediyor. PKK bağlantısı nedeniyle gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a destek CHP'den geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!" dedi.

Partisinin MYK toplantısının ardından kameralar karşsıına geçen CHP sözcüsü Deniz Yücel de Hakkari'ye gideceklerini açıkladı.