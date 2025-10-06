CHP’de bir istifa daha: “Baskılar ve şiddet olayları nedeniyle”

CHP’li Menzil Çakmak, kendisine yönelik baskı ve saldırı iddialarını gerekçe göstererek istifa etti. Çakmak, parti yönetimini “koltuk koruma anlayışıyla” hareket etmekle suçladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP’de bir istifa daha: “Baskılar ve şiddet olayları nedeniyle”
Yayınlanma:

CHP’li Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çakmak, delege seçimleri sırasında ilçe başkanının yeğeni tarafından kendisine ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu iddia etti.

Açıklamasında, “Üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanan Çakmak, partiye üye olmak isteyen kişilerin de çeşitli gerekçelerle engellendiğini öne sürdü.

Menzil Çakmak, yaşananları CHP Antalya İl Başkanlığı’na ilettiğini ancak yönetimin “koltuk koruma” anlayışıyla hareket ettiğini savundu.

Öte yandan, Antalya’nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve 7 meclis üyesi de kısa süre önce CHP’den istifa etmişti.

Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Ege’de sağanak ve hortum riski!Meteoroloji alarm verdi: Marmara ve Ege’de sağanak ve hortum riski!Yurt
chp istifa
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı
37 ilde 567 kişi yakalandı, 209’u tutuklandı
Altın piyasasında şok operasyon
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkartılacak
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
Çok Okunanlar
Borç kapatma kredisi 2025 detayları Borç kapatma kredisi 2025 detayları
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları
Bu bankalar 32 günde servet kazandırıyor! Bu bankalar 32 günde servet kazandırıyor!