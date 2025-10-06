CHP’de bir istifa daha: “Baskılar ve şiddet olayları nedeniyle”

CHP’li Menzil Çakmak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çakmak, delege seçimleri sırasında ilçe başkanının yeğeni tarafından kendisine ve ailesine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunulduğunu iddia etti.

Açıklamasında, “Üzerimdeki baskılar, yaşanan şiddet olayları ve benim değerlerimle örtüşmeyen yönetim anlayışı nedeniyle görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullanan Çakmak, partiye üye olmak isteyen kişilerin de çeşitli gerekçelerle engellendiğini öne sürdü.

Menzil Çakmak, yaşananları CHP Antalya İl Başkanlığı’na ilettiğini ancak yönetimin “koltuk koruma” anlayışıyla hareket ettiğini savundu.

Öte yandan, Antalya’nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve 7 meclis üyesi de kısa süre önce CHP’den istifa etmişti.