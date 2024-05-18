CHP'de hakimiyet mücadelesi! Ekrem İmamoğlu o etkinliğe Özgür Özel'i çağırmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Mayıs'taki kentteki belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Etkinliğe CHP'nin A takımı, Parti Meclisi üyeleri, 22 kişilik MYK'sı ve İstanbul milletvekilleri davet edildi. Ancak genel başkan Özgür Özel davetliler arasında yok.

Editör: Haber Merkezi
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2028'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için işleri şimdiden sıkı tutan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partideki hakimiyet yarışından kopmuyor. İmamoğlu bu kez partinin A takımını, İstanbul milletvekillerini, Parti Meclisi üyelerini ve MYK'sını davet ettiği etkinliğe Genel Başkan Özgür Özel'i çağırmadı.

İMAMOĞLU İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELECEK

İmamoğlu, 22 Mayıs'ta İstanbul'un belediye başkanları ile bir araya gelecek. Toplantının gündemi yerel seçim değerlendirmesi ve gelecek döneme ilişkin projeler. Yeni Şafak'ın haberine göre, bu toplantı son günlerde çıkış yapan Genel Başkan Özgür Özel'e karşı yapılmış hamle. Zira Özel, davetliler arasında yer almıyor.

ÖZGÜR ÖZEL ETKİNLİĞE ÇAĞIRILMADI

İddialara göre organizasyona CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi, 22 kişilik MYK'sı, İstanbul milletvekilleri davet edildi. Ancak Özgür Özel etkinliğe çağrılmadı. İmamoğlu'nun bu hamlesi Özel'e karşı "buradayım" hamlesi olarak yorumlandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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