CHP'de Kılıçdaroğlu cephesinden Whatsapp adımı

6 Nisan 2025 Pazar günü Olağanüstü Kurultay yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nde önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hareketlilik yaşanıyor.

Aydınlık Gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu’nun Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından bazı delegeler Olağanüstü Kurultay için yeni bir girişimde bulundu.

WHATSAPP GRUBU OLUŞTURULDU

Kılıçdaroğlu’nun Olağanüstü Kurultayda mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in karışısında adayı olmasını isteyen delegeler “Kurultay İletişim” ismiyle bir whatsapp grubu oluşturdu.

Türkiye genelinden delegelerin eklendiği grubun amacının, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kabul etmesi halinde süreç yönetimi için kurulduğu öğrenildi. Aydınlık’a konuşan grup yöneticileri Kılıçdaroğlu’na çok sayıda delegenin çağrı yaptığını öne sürdü. Kemal Bey’i ikna etmek çalıştıklarını sürecin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti.

Sabah saatlerinde kurulan ve saat 15.00 itibariyle gazeteciler dahil 159 üyeli Kurultay İletişim grubunda milletvekilli Ali Özgündüz, Orhan Sarıbal ve Sevda Erdan Kılıç dikkat çekti. Eski milletvekili, belediye başkanı ve parti yöneticilerinden Gürsel Tekin, Ali Şeker, Tunç Soyer, Bülent Kerimoğlu, Soner Çetin, Handan Toprak, Cemal Canpolat, Cemal Şener gibi isimler de yer aldı.

‘GÜZEL GÜNLER İÇİN YOLA ÇIKTIK

Geçen hafta Eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “En az 800 delege zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda baskı yapacaktır.” demişti. “Bizim bir abiliğe ihtiyacımız var. Devlet tecrübesi olan, dürüst, örnek kişi, partiyi sağlam limana taşıyabilecek, birleştirici, kucaklayıcı birine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: aydinlik.com.tr