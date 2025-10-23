CHP'de olağan kurultay tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, partinin en yetkili organı olan ve önemli kararların alındığı olağan kurultayın gerçekleştirileceği tarihleri kamuoyuna duyurdu.

Partiden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı, 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak ve 30 Kasım 2025 Pazar gününe kadar devam edecek.