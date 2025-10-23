CHP'de olağan kurultay tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, parti içi demokrasinin en önemli platformu olan olağan kurultay için tarihler netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP'de olağan kurultay tarihi belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, partinin en yetkili organı olan ve önemli kararların alındığı olağan kurultayın gerçekleştirileceği tarihleri kamuoyuna duyurdu.

Partiden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı, 28 Kasım 2025 Cuma günü başlayacak ve 30 Kasım 2025 Pazar gününe kadar devam edecek.

Aziz İhsan Aktaş örgütü davasında yeni gelişme! Görevden uzaklaştırılan başkan Ahmet Özer için tahliye dilekçesi verildi!Aziz İhsan Aktaş örgütü davasında yeni gelişme! Görevden uzaklaştırılan başkan Ahmet Özer için tahliye dilekçesi verildi!Gündem
Sakın dokunmayın! Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor: Tam 2 milyon 800 bin lira!Sakın dokunmayın! Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor: Tam 2 milyon 800 bin lira!Yurt
chp
Günün Manşetleri
Bayrampaşa'da seçim yeniden yapılacak
Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe
Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
Çok Okunanlar
Parası bankada olanlar dikkat! Parası bankada olanlar dikkat!
23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
İlaçları bıraktıran formül! İlaçları bıraktıran formül!
Van için korkutan 30 yıllık döngü! Van için korkutan 30 yıllık döngü!
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti! Köfteden sakatat, baharattan yasaklı boya çıktı! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti! Köfteden sakatat, baharattan yasaklı boya çıktı!