CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu.

CHP'de yeni MYK belli oldu
Son Güncelleme:

Yeni üyeler şöyle:

"1. GENEL BAŞKAN 
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ 
 
2. AHMET AKIN 
YEREL YÖNETİMLER 
 
3. AYLİN YAMAN 
SOSYAL POLİTİKALAR 
 
4. AYSU BANKOĞLU 
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER 
 
5. BÜLENT KUŞOĞLU 
İDARİ VE MALİ İŞLER 
 
6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
 
7. EREN ERDEM 
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ 
 
8. FAİK ÖZTRAK 
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ 
 
9. HASAN EFE UYAR 
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI 
 
10.LALE KARABIYIK 
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ 
 
11. NESLİHAN HANCIOĞLU 
GENEL SEKRETER 
 
12. SEMRA DİNÇER 
DOĞA HAKLARI 
 
13. TAHSİN TARHAN 
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME 
 
14. YUNUS EMRE 
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU 
 
15. ZEYNEL EMRE 
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ"

Ayrıntılar geliyor...

Cevdet Yılmaz görevi devraldı Hakan Fidan görevi devraldı Kılıçdaroğlu'na Rifkin sorusu Ali Yerlikaya kimdir?
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