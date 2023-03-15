CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu referans göstererek katıldığı bir televizyon programında FETÖ ve PKK'dan hüküm giymiş KHK'lıları savunduğu sözler yeniden gündem oldu. Tanrıkulu tüm KHK'lılar 1 ay içerisinde görevlerine iade edileceğini belirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, katıldığı bir televizyon programında yaptığı skandal açıklamalar yeniden gündeme geldi. Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu referans gösteren Tanrıkulu, FETÖ ve PKK'dan hüküm giymiş KHK'lılar için “İhraç edilenler bir ayda göreve iade edilecek. Bir maddelik değişiklik ile onlardan özür dileyeceğiz, helallik alıp görevlerine iade edeceğiz.” İfadelerini kullandı.
Tanrıkulu’nun skandal açıklamalarının tamamı şöyle:
- CHP Milletvekili olarak söylüyorum ki, Genel Başkanımız neredeyse tüm konuşmalarında tüm KHK'lıların haklarının ilk bir ayda iade edileceğini kamuda görevlerine başlayacaklarını ve özlük haklarının iade edileceğini her tarafta söylüyor. Bu bir madddelik düzenlemedir aynı zamanda. Bunların tüm hazırlıkları yapılmış durumda şu anda. Olası bir iktidar değişikliğinde, ilk yapacağımız işlerden bitanesi, sivil ölüme mahkum edilmiş bu yurttaşlarımızdan özür dilemek, onlarla bir helalleşme yasası çıkarmak ve haklarını iade etmek olacak.