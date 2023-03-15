CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, katıldığı bir televizyon programında yaptığı skandal açıklamalar yeniden gündeme geldi. Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu referans gösteren Tanrıkulu, FETÖ ve PKK'dan hüküm giymiş KHK'lılar için “İhraç edilenler bir ayda göreve iade edilecek. Bir maddelik değişiklik ile onlardan özür dileyeceğiz, helallik alıp görevlerine iade edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Tanrıkulu’nun skandal açıklamalarının tamamı şöyle: