CHP'den “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” grupları!

Hatay’daki seçim itirazına Yüksek Seçim Kurulu tarafından ret yanıtı alan CHP yeni bir adım attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, bayramdan sonra “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” ismiyle bir çalışma grubu kuracaklarını açıkladı.

CHP'den “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” grupları!
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Hatay’daki seçim itirazına Yüksek Seçim Kurulu tarafından ret yanıtı alan CHP yeni bir adım attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, bayramdan sonra “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” ismiyle bir çalışma grubu kuracaklarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP’nin Hatay’daki itirazını reddetmesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici bayramdan sonra bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı.

Binici: "Tüm büyükşehir belediyelerimiz, Türkiye'nin en önemli şehir ve bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan 'Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a Sahip Çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz." dedi.

CHP, YSK’ya verdiği itiraz dilekçesinde Hatay’da ölü seçmenlerin olduğunu iddia ederek seçimin iptalini talep etmişti.

İrlanda’nın en genç Başbakanı!İrlanda’nın en genç Başbakanı!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # hatay
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Öne Çıkanlar Dr. Doğu Perinçek'ten Ramazan Bayramı mesajı! Dr. Doğu Perinçek'ten Ramazan Bayramı mesajı! Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum... Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...