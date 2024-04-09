CHP'den “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” grupları!

Hatay’daki seçim itirazına Yüksek Seçim Kurulu tarafından ret yanıtı alan CHP yeni bir adım attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, bayramdan sonra “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” ismiyle bir çalışma grubu kuracaklarını açıkladı.



Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP’nin Hatay’daki itirazını reddetmesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici bayramdan sonra bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı.



Binici: "Tüm büyükşehir belediyelerimiz, Türkiye'nin en önemli şehir ve bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan 'Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a Sahip Çıkıyoruz' çalışma grubunu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz." dedi.



CHP, YSK’ya verdiği itiraz dilekçesinde Hatay’da ölü seçmenlerin olduğunu iddia ederek seçimin iptalini talep etmişti.