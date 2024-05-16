CHP'den Yeniden Refah'a iş birliği teklifi

CHP, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta Yeniden Refah Partisi ile iş birliği hazırlığında. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak için CHP’den Yeniden Refah’a teklif yapıldı. CHP'nin bağımsız olarak kazanan belediye başkanları ile de temasta olduğu öğrenildi. Bağımsız kazanan kişilerin CHP’ye transfer olması gündemde…

31 Mart yerel seçimleri sonrası el değiştiren belediyelerde muhalefet kanadı iş birliğini gündeme aldı. CHP, belediye meclisinde çoğunluk sağlamak için Yeniden Refah’ın kapısını çaldı.



Ulusal Kanal’a konuşan üst düzey bir CHP’li yetkili, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta Yeniden Refah Partisi ile iş birliği önerildiğini söyledi. CHP’nin Refah’a teklif götürdüğünü belirten yetkili, “İŞ birliği yaparsak çoğunluğu sağlayabiliriz” dedi.



CHP’li yetkili, bazı bağımsız kazanan ve CHP’den aday gösterilmeyen belediyelerin de CHP’ye transfer olmasının gündemde olduğunu ifade etti.



Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi de değişecek. Yerel seçimlerde birinci parti olan CHP, Birliğin de yönetimini belirleyecek. Başkanın kim olacağının kararını ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel verecek.



Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor. İki ismin de başkanlık için istekli olduğu bildirildi.





