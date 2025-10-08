CHP’li Başkan Topuz ile kadın kooperatifi üyeleri arasında gerginlik! Salonu terk ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Örgütü’nde gerçekleştirilen toplantıda gergin anlar yaşandı.

Toplantıya katılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile S.S. Anatolie Kadın Kooperatifi üyeleri arasında tartışma çıktı.

Kooperatif üyeleri, kendilerine verilen desteklerin gerekçesiz şekilde kesilmesini gündeme getirdi. Üyelerin soruları üzerine Fevzi Topuz’un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’e “Onlar AK Parti’ye oy verdiler” dediği öğrenildi.

Bu sözler üzerine kooperatif üyeleri Topuz’a, “Siz 2019’da kime oy verdiniz?” sorusunu yöneltti. Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine Başkan Topuz, “Bu partinin içinde CHP’ye oy vermeyen 2 bin üye var. Seçimden önce AK Parti’nin adayına gidenler şu an bu binada. Suçlu olan insan kendini hazırlar, ispat etmeye çalışır.” ifadelerini kullandı.

Kooperatif yöneticisi Nurgül Çöllüoğlu, 2020 yılında kurulan S.S. Milas Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin geçmişte Milas ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendiğini belirtti.



Çöllüoğlu, 2024 seçimlerinden sonra yeni yönetimle birlikte desteklerin kesildiğini ve kendilerine tahsis edilen alanın “kim tarafından yapıldığı belli olmayan baraka” gerekçesiyle yıkıldığını söyledi.

Çöllüoğlu, “Milas Belediyesi tarafından 1 yıl süre verilmesine rağmen 6 ay dolmadan tahsisin iptali istendi” diyerek duruma tepki gösterdi.



Konuşmasının ardından bazı üyelerle birlikte salonu terk etti.