Adana’da korku dolu anlar! Hortum lisenin çatısını havaya uçurdu, ağaçları devirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan hortum, Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi, araçlara zarar verdi. Olay, öğrencilerin derste olduğu sırada meydana geldi.

Meteorolojinin uyardığı olumsuz hava koşulları, ilçede kısa sürede etkisini gösterdi. Fırtınayla birlikte çıkan hortum, Bucak Mahallesi’nde büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 160 öğrencinin eğitim gördüğü okulda çam ağaçları kökünden söküldü, demir direkler eğildi, çatı parçaları bahçedeki araçların üzerine düştü.

Öğrencilerin derste olması, olası bir can kaybını önledi. Okul, alınan kararla iki gün tatil edildi. Hortum nedeniyle bölgede Ali Yalım’a ait bir ahırın yıkıldığı, bazı evlerin camlarının kırıldığı öğrenildi.

HER ŞEY BİR DAKİKA İÇİNDE OLDU

Öğrencilerden Özgül Çoraklı, yaşadıkları anları gözyaşları içinde anlatarak, “Her şey bir dakika içinde oldu. Çok korktuk, neye uğradığımızı şaşırdık.” dedi.



Okul görevlisi Nardane Batman ise, “Yemekhaneden çıkacaktık ama çocukları dışarı çıkarmadık. Bir anda çamlar devrildi, çatı parçaları uçuştu.” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Mahmut Divaroğlu, “Çok şükür yaralımız yok. Her şey dakikalar içinde oldu, büyük panik yaşadık. Kaymakamımız ve belediye başkanımız hemen olay yerine gelerek destek verdi.” dedi.

Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, hortumun etkilediği alan havadan da görüntülendi.