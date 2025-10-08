Havayollarında rekor artış! 9 ayda 187 milyon yolcu uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı eylül ayı hava yolu istatistiklerini paylaştı. Bakan Uraloğlu, ocak-eylül döneminde direkt transit yolcularla birlikte toplam 187 milyon 397 bin 678 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu, “2025 yılının 9 ayında, günde ortalama 686 bin kişi hava yoluyla seyahat etti.” diyerek Türkiye’nin hava ulaşımında istikrarlı büyümesini vurguladı.

UÇAK TRAFİĞİ 9 AYDA 1 MİLYON 888 BİNİ GEÇTİ

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ocak-eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 746 bin 659, dış hatlarda 711 bin 652 olarak kaydedildi. Üst geçiş trafiğiyle birlikte toplam uçak hareketi 1 milyon 888 bin 370’e ulaştı.

Bu dönemde, uçak trafiğinde geçen yıla göre %7,6 artış gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış oranı ise %5,3 olarak açıklandı.

Yalnızca eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 9 milyon 547 bin 571, dış hat yolcu trafiği ise 15 milyon 205 bin 768 olarak kaydedildi. Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 24 milyon 769 bin 907 oldu. Bakan Uraloğlu, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre %10,5’lik bir artışa denk geldiğini belirtti.

3 MİLYON 844 BİN TON YÜK TAŞINDI

Uraloğlu, yılın ilk 9 ayında hava yoluyla taşınan yük miktarının da önemli bir artış gösterdiğini ifade etti. İç hatlarda 712 bin 615 ton, dış hatlarda ise 3 milyon 131 bin 525 ton yük taşınırken, toplamda 3 milyon 844 bin 139 ton yük trafiğine ulaşıldı.

Türkiye’nin en yoğun hava trafiğine sahip noktası olan İstanbul Havalimanı, eylül ayında iç hatlarda 1 milyon 647 bin 670, dış hatlarda 5 milyon 962 bin 953 yolcu olmak üzere toplam 7 milyon 610 bin 623 kişiye hizmet verdi.

Yılın ilk 9 ayında ise İstanbul Havalimanı’ndan iç hatlarda 13 milyon 470 bin 966, dış hatlarda 49 milyon 390 bin 442 yolcu olmak üzere toplam 62 milyon 861 bin 408 kişi geçti. Aynı dönemde uçak trafiği 410 bin 571 olarak kaydedildi.

SABİHA GÖKÇEN’DE 35 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda eylül ayında 4 milyon 424 bin 116 yolcuya hizmet verildi. 9 aylık süreçte ise iç hatlarda 15 milyon 802 bin 790, dış hatlarda 19 milyon 825 bin 258 olmak üzere toplam 35 milyon 628 bin 48 yolcu trafiği gerçekleşti.

Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın aynı dönemde 21 bin 835 uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını da bildirdi.

TURİZM MERKEZLERİNDE 50 MİLYON YOLCU REKORU

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin turizm merkezlerindeki havalimanlarının da 9 aylık dönemde yoğun bir yolcu trafiği yaşadığını belirtti. İç hatlarda 14 milyon 944 bin 71, dış hatlarda 35 milyon 282 bin 439 olmak üzere toplam 50 milyon 226 bin 510 yolcu turizm bölgelerinden seyahat etti.

Bu dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 9 milyon 586 bin 467, Antalya Havalimanı 31 milyon 334 bin 474, Muğla Dalaman Havalimanı 4 milyon 740 bin 865, Milas-Bodrum Havalimanı 3 milyon 762 bin 108, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ise 802 bin 596 yolcu ağırladı.