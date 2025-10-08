Kocaeli’de trafik dehşeti! Servis şoförü motosikletli kuryeye saldırdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir servis minibüsü şoförü, seyir halindeyken motosikletli bir kuryenin önünü kesti.

Aniden duran minibüsten inen sürücü, hiçbir uyarıya aldırmadan kuryeye yöneldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle birlikte servis şoförü, genç kuryeye fiziksel saldırıda bulundu. Görgü tanıklarının şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, kısa sürede çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

“DARBEDİP BIÇAKLA TEHDİT ETTİ”

Olay anına ait görüntüler, saldırının boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde, seyir halindeki servis minibüsünün ani bir frenle durduğu, ardından şoförün öfkeyle araçtan inerek kuryenin üzerine yürüdüğü görülüyor.

Sürücünün kuryeyi darbettiği, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla tehdit ettiği anlar açık şekilde kameralara yansıdı. Saldırı sırasında genç kuryenin dengesini kaybedip motosikletiyle birlikte yere düştüğü de görüntülerde yer aldı.