Kocaeli’de trafik dehşeti! Servis şoförü motosikletli kuryeye saldırdı

Çayırova’da servis minibüsü şoförü trafikte önünü kestiği motosikletli kuryeye saldırdı. Genç kuryeyi darbeden sürücü, ardından bıçak çekerek tehdit etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli’de trafik dehşeti! Servis şoförü motosikletli kuryeye saldırdı
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir servis minibüsü şoförü, seyir halindeyken motosikletli bir kuryenin önünü kesti.

Aniden duran minibüsten inen sürücü, hiçbir uyarıya aldırmadan kuryeye yöneldi. Sözlü tartışmanın büyümesiyle birlikte servis şoförü, genç kuryeye fiziksel saldırıda bulundu. Görgü tanıklarının şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, kısa sürede çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

“DARBEDİP BIÇAKLA TEHDİT ETTİ”

Olay anına ait görüntüler, saldırının boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde, seyir halindeki servis minibüsünün ani bir frenle durduğu, ardından şoförün öfkeyle araçtan inerek kuryenin üzerine yürüdüğü görülüyor.

Sürücünün kuryeyi darbettiği, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla tehdit ettiği anlar açık şekilde kameralara yansıdı. Saldırı sırasında genç kuryenin dengesini kaybedip motosikletiyle birlikte yere düştüğü de görüntülerde yer aldı.

Okuldan çıktı, bir daha görülmedi! Denizli’de küçük kızdan 6 gündür haber alınamıyorOkuldan çıktı, bir daha görülmedi! Denizli’de küçük kızdan 6 gündür haber alınamıyorYurt
Ataşehir'de fabrika yangını! 4 işçi dumandan etkilendi, biri hastaneye kaldırıldıAtaşehir'de fabrika yangını! 4 işçi dumandan etkilendi, biri hastaneye kaldırıldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli trafik magandası
Günün Manşetleri
Havayollarında rekor artış!
7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı
Ankara’da 16,7 ton bozuk hayvansal ürün imha edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yabancı plakalı araçlara yeni ceza düzenlemesi!
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine dev operasyon!
Dilan-Engin Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu ve daha birçok isim gözaltına alındı
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
Çok Okunanlar
Yağmur geliyor, fırtına peşinden! Yağmur geliyor, fırtına peşinden!
1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor? 1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor?
Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu
Kaçıran pişman olur! Kaçıran pişman olur!
Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları