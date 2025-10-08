Okuldan çıktı, bir daha görülmedi! Denizli’de küçük kızdan 6 gündür haber alınamıyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Efna Akgül, 2 Ekim Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. İncilipınar Mahallesi’nde yaşayan Akgül ailesi, kızlarının eve gelmemesi üzerine büyük endişe yaşadı. Ailenin durumu hemen polis ekiplerine bildirmesiyle kayıp çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.

Efna Akgül’ün, Pamukkale ilçesindeki Merkez Ortaokulu öğrencisi olduğu ve son olarak okul çıkışında görüldüğü öğrenildi. Okuldan ayrıldıktan sonra eve ulaşmayan küçük kızdan o günden bu yana hiçbir haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 6 GÜNDÜR SÜRÜYOR

İhbarın ardından polis ekipleri, Efna’nın gidebileceği güzergâhlarda detaylı inceleme yaptı. Okulun çevresinde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi ancak 12 yaşındaki kız çocuğuna ait bir iz bulunamadı.

Arama çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi. Pamukkale’nin kırsal bölgelerinde ve şehir merkezinde yürütülen çalışmalarda, 6 gün boyunca yapılan tüm aramalara rağmen Efna Akgül’den herhangi bir haber alınamadı.