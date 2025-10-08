Ataşehir'de fabrika yangını! 4 işçi dumandan etkilendi, biri hastaneye kaldırıldı

İstanbul Ataşehir’de mutfak ve banyo malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alevler kısa sürede büyürken, dört işçi dumandan etkilendi.

Ataşehir'de fabrika yangını! 4 işçi dumandan etkilendi, biri hastaneye kaldırıldı
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan ve mutfak ile banyo malzemeleri üretimi yapan bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, çatı bölümünde yapılan kaynak çalışması sırasında başladığı öğrenildi. Kaynaktan sıçrayan kıvılcımların çatı malzemelerini tutuşturmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın tamamını sardı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, fabrikanın farklı noktalarından yükselen alevlere müdahale etti.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında içeride bulunan 11 işçiden 4’ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek dumandan etkilenen işçilere müdahale etti. İşçilerden 3’ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi durumunun kontrol altına alınması amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ancak iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Üretim tesisinin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

