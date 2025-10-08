115 suçlama, tek karar! Manchester City’nin sonu mu geliyor?

Premier Lig’in son yıllardaki en başarılı kulüplerinden Manchester City, üç yıla yaklaşan mali ihlal soruşturmasında kritik bir dönemece girdi. İngiliz basınından The Independent’ın haberine göre, kulübün 2009-2018 yılları arasındaki mali kayıtlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada kararın ekim ayında açıklanabileceği belirtiliyor.

Haberde, Premier Lig yönetim kurulu odalarında kararın yakın olduğuna dair “artan mırıltılar” olduğu ifade edildi. Ayrıca, suçlamaları şiddetle reddeden Manchester City çalışanlarının “bu olasılığa alıştığı” ileri sürüldü.

115 MADDELİK SUÇLAMA

Manchester City, Premier Lig’in finansal sürdürülebilirlik ve gelir beyanı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 115 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Bu iddialar, Abu Dhabi United Group’un kulübü 2008’de devralmasından sonraki dönemi kapsıyor.

City, 2009-2018 yılları arasında gelirlerini olduğundan fazla gösterdiği, sponsorluk gelirlerini abarttığı ve yöneticilere yapılan ödemelerde şeffaf davranmadığı iddialarıyla suçlanıyor. Dört yıl süren yoğun bir soruşturmanın ardından kulüp Şubat 2023’te resmen suçlanmış ve dosya bağımsız bir komisyona sevk edilmişti.

Söz konusu dönemde City, sekiz Premier Lig şampiyonluğu, üç FA Cup, altı Lig Kupası, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası’nı müzesine götürmüştü.

GUARDIOLA: 'MODERN DEMOKRASİDE ADALET VARDIR'

Duruşmalar Eylül 2024 ile Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşti ancak henüz bir karar çıkmadı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübün masum olduğuna inanmaya devam ediyor.

Guardiola, Şubat ayında yaptığı açıklamada, kararın yakın olduğunu düşündüğünü belirterek, “Bir ay içinde bir karar ve ceza çıkacağını düşünüyorum. Ondan sonra, şu ana kadar olanlarla ilgili fikrimi göreceğiz.” demişti.

Eylül 2024’te duruşmaların başlaması öncesinde ise İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas’ın City’ye yönelik eleştirilerine dikkat çekmişti. Guardiola, “Tebas’a ilk kez katılıyorum,” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: “Tüm Premier Lig takımları bizim cezalandırılmamızı istiyor, bu kesin. Ama bu yüzden Bay Tebas’a ve Premier Lig takımlarına bağımsız paneli beklemelerini söylüyorum. Modern bir demokraside adalet vardır. Bundan daha karmaşık değil. Kendisi avukat mı yoksa Premier Lig takımlarının geri kalanı avukat mı bilmiyorum, bu yüzden bunu soruyorum. UEFA ile de böyle oldu. Yanlış bir şey yapmadığımıza inanıyoruz.”