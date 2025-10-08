Aksaray’da dehşet anları! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi 1427. Sokak’ta meydana gelen olayda, 68 ADG 044 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı.

Sürücü Kürşat S., otomobilini çalıştırıp yola çıktığı sırada motor kısmından patlama sesi geldiğini duydu. Aracını hemen yol kenarına çeken sürücü, kaputu açtığında motor bölümünden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, aracın ön kısmını tamamen sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda araç büyük oranda hasar gördü, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.