Aksaray’da dehşet anları! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü

Aksaray’da hareket halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Panikle aracını durduran sürücü ölümden dönerken, yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aksaray’da dehşet anları! Seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü
Yayınlanma:

Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi 1427. Sokak’ta meydana gelen olayda, 68 ADG 044 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı.

Sürücü Kürşat S., otomobilini çalıştırıp yola çıktığı sırada motor kısmından patlama sesi geldiğini duydu. Aracını hemen yol kenarına çeken sürücü, kaputu açtığında motor bölümünden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini fark etti.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, aracın ön kısmını tamamen sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda araç büyük oranda hasar gördü, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Araba hayali kuranlar dikkat! Bankalar 400 bin TL için ne faiz istiyor?Araba hayali kuranlar dikkat! Bankalar 400 bin TL için ne faiz istiyor?Ekonomi
'Mbappe artık insan değildi!' Annesinden yürek burkan itiraf'Mbappe artık insan değildi!' Annesinden yürek burkan itirafSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray
Günün Manşetleri
7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı
Ankara’da 16,7 ton bozuk hayvansal ürün imha edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yabancı plakalı araçlara yeni ceza düzenlemesi!
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine dev operasyon!
Dilan-Engin Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu ve daha birçok isim gözaltına alındı
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Çok Okunanlar
Yağmur geliyor, fırtına peşinden! Yağmur geliyor, fırtına peşinden!
1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor? 1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor?
Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu
Kaçıran pişman olur! Kaçıran pişman olur!
Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları