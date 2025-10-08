'Mbappe artık insan değildi!' Annesinden yürek burkan itiraf

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin annesi Fayza Lamari, katıldığı bir programda oğlunun şöhretin getirdiği zorluklarla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı.

Demain le Sport etkinliğinde konuşan Lamari, Paris’teki yıllarda yaşanan medya baskısının oğlunu nasıl etkilediğini dile getirerek duygusal açıklamalarda bulundu.

Lamari, oğlunun üzerindeki yoğun ilgiyi şu sözlerle anlattı: “Kylian, Paris'te kusurlarının üzerine bir büyüteç tutulmuş gibiydi; artık insan değildi. Çok kötü anlar yaşadım. Artık sokakta bile yürüyemiyor. Bu beni üzüyor. Kamuya mal olmaya hazır değiliz.”

“2018 DÜNYA KUPASI’NDA EVDE YALNIZDIM”

Lamari, oğlunun kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmasının aile yaşamlarını da derinden etkilediğini söyledi. Özellikle 2018 Dünya Kupası sonrası yaşadıkları değişimi şöyle anlattı: “2018 Dünya Kupası sırasında evde yapayalnızdım. Onu Champs-Elysees'te yürürken gördüğümde benden uzaklaştığını anladım. Bondy'den doğruca Royal Monceau'ya gittim. Kendimi Tuche ailesi gibi hissettim.” Lamari’nin bu sözleri, bir anda zenginleşen bir aileyi anlatan Fransız yapımı “Les Tuche” filmine göndermeydi.

Kylian Mbappe’nin Paris Saint-Germain (PSG) döneminde yaşadığı süreç, kariyerinin en zorlu dönemlerinden biri olarak biliniyor. Yıllar süren transfer tartışmalarının ardından Fransız yıldız, 2024 yılında Real Madrid’e serbest transferle katıldı.

Mbappe’nin PSG’deki son sezonu çalkantılı geçmiş, sözleşmesini uzatmayı reddettiği için kadro dışı bırakılmış ve kulüp yönetimiyle gerginlik yaşamıştı.

REAL MADRİD’DE YENİDEN DOĞUŞ

Real Madrid’e transferinin ardından Mbappe, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İlk sezonunda 44 gol atmasına rağmen büyük bir kupa kazanamayan Fransız yıldız, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeniden çıkışa geçti.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta 14 gol atarak Real Madrid’in hücum hattındaki en etkili isimlerden biri haline geldi. Takımının attığı toplam gollerin yarısından fazlasına katkı sağlayan Mbappe, şimdiden sezonun en formda oyuncularından biri olarak gösteriliyor.