Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı: 7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında 7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye yeni katılan başkanların rozetlerini bizzat taktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı: 7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yayınlanma:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı gerçekleşti.

Toplantının en dikkat çeken anlarından biri, 7 belediye başkanının AK Parti’ye katılması oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarına rozetlerini takdim etti.

7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Partiye katılan belediye başkanlarının isimleri açıklandı. AK Parti’ye geçen isimler şöyle:

CHP’li Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak
DP’li Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara
DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı Abid Özdemir
DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı Uşak Ataş
Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Ilıcalar Belediye Başkanı Eşref Varol
Yeniden Refah Partili Giresun Ören Belediye Başkanı Soner Erkan
Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Sancak Belediye Başkanı Hayrettin Küçük

O ilçede ekmeğe zam geldi!O ilçede ekmeğe zam geldi!Yurt
İstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuİstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuYurt
recep tayyip erdoğan
Günün Manşetleri
7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı
Ankara’da 16,7 ton bozuk hayvansal ürün imha edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yabancı plakalı araçlara yeni ceza düzenlemesi!
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine dev operasyon!
Dilan-Engin Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu ve daha birçok isim gözaltına alındı
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Çok Okunanlar
Yağmur geliyor, fırtına peşinden! Yağmur geliyor, fırtına peşinden!
1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor? 1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor?
Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu
Kaçıran pişman olur! Kaçıran pişman olur!
Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları