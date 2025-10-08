Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı: 7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında 7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye yeni katılan başkanların rozetlerini bizzat taktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı gerçekleşti.
Toplantının en dikkat çeken anlarından biri, 7 belediye başkanının AK Parti’ye katılması oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarına rozetlerini takdim etti.
7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ
Partiye katılan belediye başkanlarının isimleri açıklandı. AK Parti’ye geçen isimler şöyle:
CHP’li Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak
DP’li Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara
DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı Abid Özdemir
DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı Uşak Ataş
Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Ilıcalar Belediye Başkanı Eşref Varol
Yeniden Refah Partili Giresun Ören Belediye Başkanı Soner Erkan
Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Sancak Belediye Başkanı Hayrettin Küçük