Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetleri taktı: 7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı gerçekleşti.

Toplantının en dikkat çeken anlarından biri, 7 belediye başkanının AK Parti’ye katılması oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan belediye başkanlarına rozetlerini takdim etti.

7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Partiye katılan belediye başkanlarının isimleri açıklandı. AK Parti’ye geçen isimler şöyle:

CHP’li Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

DP’li Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara

DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı Abid Özdemir

DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı Uşak Ataş

Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Ilıcalar Belediye Başkanı Eşref Varol

Yeniden Refah Partili Giresun Ören Belediye Başkanı Soner Erkan

Yeniden Refah Partili Bingöl Merkez Sancak Belediye Başkanı Hayrettin Küçük