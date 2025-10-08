O ilçede ekmeğe zam geldi!

Manisa’nın Selendi ilçesinde vatandaşın temel gıda ürünü olan ekmeğe yüzde 25 oranında zam geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 200 gramı 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 15 liraya yükseldi.

İlçede faaliyet gösteren fırıncılar, artan un fiyatları, enerji giderleri ve diğer üretim maliyetleri nedeniyle fiyatlarda güncellemeye gidildiğini açıkladı.

SOMUN EKMEĞE DE ZAM GELDİ

Yeni tarife yalnızca gramajlı ekmeği değil, somun ekmeği de etkiledi. Fırıncıların açıkladığı yeni listeye göre, daha önce 40 liradan satılan somun ekmek artık 50 liradan satışa sunulacak.