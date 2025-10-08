O ilçede ekmeğe zam geldi!

Manisa’nın Selendi ilçesinde ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
O ilçede ekmeğe zam geldi!
Yayınlanma:

Manisa’nın Selendi ilçesinde vatandaşın temel gıda ürünü olan ekmeğe yüzde 25 oranında zam geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce 200 gramı 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 15 liraya yükseldi.

İlçede faaliyet gösteren fırıncılar, artan un fiyatları, enerji giderleri ve diğer üretim maliyetleri nedeniyle fiyatlarda güncellemeye gidildiğini açıkladı.

SOMUN EKMEĞE DE ZAM GELDİ

Yeni tarife yalnızca gramajlı ekmeği değil, somun ekmeği de etkiledi. Fırıncıların açıkladığı yeni listeye göre, daha önce 40 liradan satılan somun ekmek artık 50 liradan satışa sunulacak.

İstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuİstanbullular dikkat! İSKİ’den planlı su kesintisi duyurusuYurt
İrem Derici’nin avukatı konuştu: ‘Sigara bile içmiyor, iddialar asılsız!'İrem Derici’nin avukatı konuştu: ‘Sigara bile içmiyor, iddialar asılsız!'Gündem
Manisa zam
Günün Manşetleri
7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı
Ankara’da 16,7 ton bozuk hayvansal ürün imha edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yabancı plakalı araçlara yeni ceza düzenlemesi!
Nitelikli dolandırıcılık çetelerine dev operasyon!
Dilan-Engin Polat, Hadise, Mert Yazıcıoğlu ve daha birçok isim gözaltına alındı
22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı
Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak!
“Türkiye’de her 10 kişiden 7’si kilolu”
Çok Okunanlar
Yağmur geliyor, fırtına peşinden! Yağmur geliyor, fırtına peşinden!
1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor? 1,5 milyon TL’ye en yüksek faizi kim veriyor?
Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu Forbes 2025 listesini açıkladı: İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu
Kaçıran pişman olur! Kaçıran pişman olur!
Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları Ons altın fiyatı 4 bin doları geçti, işte güncel altın fiyatları