CHP'li Başkanlar birbirine düştü! Esenyurt'ta kriz sürüyor

Yerel seçimler bitti, ancak CHP içindeki tartışmalar sürüyor. CHP'li Yeni Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Belediye kasası bomboş ve üç milyar TL'nin üstünde bir borç devredildi" dedi.

CHP'li Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un "Kasa boş değildi. O gün 132 milyon TL personel maaşı ödendi" sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Özer "1 Nisan itibari ile belediyemizin kasası tam da söylediğimiz gibi bomboştu. Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış" diye konuştu.

Özer, Bozkurt’un başkanlığının son günlerinde Esenyurt Belediyesi’ne ihtiyaç dışı personel alımları yaptığını, usul ve esaslara uygun olmayan başkan yardımcısı ve müdür atamaları gerçekleştirdiğini de ifade etti.

En temel belediyecilik hizmetlerini bile yapılmadığını söyleyen Özer, "Yapılan bütün hukuksuz, etik dışı iş ve işlemler ile ilgili gerekli araştırmaları yapılacak ve hukuk mekanizmaları devreye sokulacak" dedi.