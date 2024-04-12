CHP'li Başkanlar birbirine düştü! Esenyurt'ta kriz sürüyor

İstanbul Esenyurt'ta CHP'li Belediye Başkanları arasındaki tartışma bitmiyor. CHP'li Yeni Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, CHP'li Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a yanıt verdi. Özer "Belediye kasası bomboş ve üç milyar TL'nin üstünde bir borç devredildi" dedi.

CHP'li Başkanlar birbirine düştü! Esenyurt'ta kriz sürüyor
CHP'li Başkanlar birbirine düştü! Esenyurt'ta kriz sürüyor

Yerel seçimler bitti, ancak CHP içindeki tartışmalar sürüyor. CHP'li Yeni Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Belediye kasası bomboş ve üç milyar TL'nin üstünde bir borç devredildi" dedi.

CHP'li Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un "Kasa boş değildi. O gün 132 milyon TL personel maaşı ödendi" sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Özer "1 Nisan itibari ile belediyemizin kasası tam da söylediğimiz gibi bomboştu. Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve birçok ödeme yapılmış" diye konuştu.

Özer, Bozkurt’un başkanlığının son günlerinde Esenyurt Belediyesi’ne ihtiyaç dışı personel alımları yaptığını, usul ve esaslara uygun olmayan başkan yardımcısı ve müdür atamaları gerçekleştirdiğini de ifade etti.

En temel belediyecilik hizmetlerini bile yapılmadığını söyleyen Özer, "Yapılan bütün hukuksuz, etik dışı iş ve işlemler ile ilgili gerekli araştırmaları yapılacak ve hukuk mekanizmaları devreye sokulacak" dedi.

Belediyelerde kasayı boşaltma yarışı! El değiştiren belediyelerde son dakika ihaleleriBelediyelerde kasayı boşaltma yarışı! El değiştiren belediyelerde son dakika ihaleleriGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # esenyurt
Çok Okunanlar
Malatya'da yaşanan deprem büyük depremin habercisi mi?
Malatya'da yaşanan deprem büyük depremin habercisi mi?
FETÖ medyası Perinçek'i hedef aldı!
FETÖ medyası Perinçek'i hedef aldı!
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
MHP'den erken seçim açıklaması
MHP'den erken seçim açıklaması
İran'dan İsrail açıklaması!
İran'dan İsrail açıklaması!
Öne Çıkanlar Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye enflasyon uyarısı: O ayda zirve yapacak! | Ulusal Haber Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye enflasyon uyarısı: O ayda zirve yapacak! | Ulusal Haber Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı...