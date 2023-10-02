CHP'li Belediyelerde 750 Milyon Vurgun! Ayrıntılar ortaya çıktı...

Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik önceki gün yapılan imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 60 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

CHP'li Belediyelerde 750 Milyon Vurgun!

Çukurova eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu'nun, 66 apartmanın imarında usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Vurgunun boyutunun ise 750 milyon TL olduğu ileri sürüldü. Operasyonun ilk günü İstanbul'da gözaltına alınıp Adana'ya getirilen Ali Arslanlıoğlu'nun 2019'da başkan yardımcılığına getirildiği, hemen ardından lüks yaşamı ve harcamalarıyla dikkat çektiği belirlendi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, daha küçük işlerde rüşvet olarak para alan Arslanlıoğlu'nun büyük işlerde ise daire aldığı ve bu yöntemle Adana ve İstanbul'da 10 lüks daire edindiği belirlendi.

Son 2 yıldır hakkındaki söylentilerin artması üzerine, geçen yıl görevden ayrılan Arslanlıoğlu'nun, belediyenin imar müdürlüğündeki yetkilerini ve bağlantılarını yürütmeye devam ettiği öne sürüldü.

Sorguları Sürüyor!

Aralarında, Ali Arslanlıoğlu'nun yanı sıra Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Zülfikaroğlu ve belediyelerin imar müdürlerinin de bulunduğu 60 kişinin sorguları sürüyor. Şüphelilerin "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet, resmi belgede sahtecilik" suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.