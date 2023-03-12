CHP'li Kuşoğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması: "Böyle bir şey söz konusu olmaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kuşoğlu, son zamanlarda tartışılan "iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olduktan sonra belediye başkanlığı görevine devam edip etmeyeceği" konusuna değindi.

"İKİ GÖREV AYNI ANDA OLMAZ"

Bülent Kuşoğlu, katıldığı televizyon programında sunucunun "İki görev aynı anda yapmaları konusu hâlâ tartışılıyor" ifadeleri karşısında, "Hayır, iki görevi aynı anda yapmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Cumhuriyet geleneğinde böyle bir şey söz konusu olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz. Aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdırlar.

Kuşoğlu, arıca İmamoğlu ve Yavaş'ın 14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.