CHP'nin CIA-MOSSAD mesaisi ortaya çıktı

CHP’nin, 17-25 Aralık 2013’teki FETÖ kumpaslarının ardından CIA ve MOSSAD görevlileriyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Görüşmelerde İsrail Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevler yapmış olan Dan Arbell’in ve Pentagon görevlisi Mıchael Rubin’in de yer aldığı görüldü.

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CHP'nin CIA-MOSSAD mesaisi ortaya çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin 17-25 Aralık 2013’teki FETÖ kumpasından sonra CIA ve MOSSAD görevlileriyle görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ankara’da 24 Haziran 2014’te CHP’li yöneticileri CIA ve MOSSAD görevlileriyle bir otelde yuvarlak masada bir araya geldi. Görüşmeye CHP adına dönemin Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Faruk Loloğlu, CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP’li vekil Osman Korütürk katıldı.

CIA ve MOSSAD tarafından ise İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın eski üst düzey görevlisi Dan Arbell, ABD’nin psikolojik harp elemanlarından olan eski Pentagon Görevlisi Michael Rubin, Chatnam House  görevlisi ve Foreign Policy yazarı Heather Hurlburt yer aldı.

CHP’li grubun Ankara’daki görüşmeden 3 gün önce de aynı isimlerle İstanbul Suada’da Osman Kavala’nın sahibi olduğu Cezayir restoranında bir araya geldiği görüldü. Bu görüşmeye CHP’den Gürsel Tekin ve Avukat Rezan Epözdemir de yer alması dikkat çekti.

CIA ve MOSSAD görevlileriyle yapılan görüşmelere ilişkin bugüne kadar CHP'den hiçbir açıklama yapılmadı. Görüşmelerde yer alan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın Pentagon yetkilileriyle sık sık mesai yaptığı da biliniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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