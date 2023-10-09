CHP'nin Yeni İstanbul İl Başkanı Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi tamamlandı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in yarıştığı kurultayda Özgür Çelik yeni İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP'nin Yeni İstanbul İl Başkanı Seçildi
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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP İstanbul'da Yeni İl Başkanı Seçildi

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı. Özgür Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi. Kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhuriyet halk partisi # chp # cemal canpolat
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