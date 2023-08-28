Çok konuşulacak iddia! İyi Parti'nin yerel seçim stratejisi ne olacak?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı konuşma tartışmalara neden olmuştu. Yerel seçimler öncesi Akşener, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada İyi Parti'nin tek başına seçimlere gireceğini açıklamıştı. Meral Akşener aynı konuşmasında Altılı Masa'ya da sert eleştiriler getirmişti.

Akşener'in gündeme oturan konuşması sonrası İyi Parti'nin yerel seçimlerde nasıl bir adım atacağı merak edilmeye başlandı. Meral Akşener'in "Tüm partiler ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz ayrı seçime girmeye varız sizleri de bekleriz." sözleri sonrası İyi Parti'nin tek başına seçime gireceği beklense de kulis bilgilerinden aksi yönde açıklamalar geldi.

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tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100'de Taksim Meydanı programında önemli açıklamalarda bulundu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ile görüştüğünü belirten Gürel, İyi Parti'nin yerel seçim stratejisine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Gürel konuşmasında şunları söyledi: