Çok konuşulacak iddia! İyi Parti'nin yerel seçim stratejisi ne olacak?

Meral Akşener'in "seçime tek başına girme" açıklamasından sonra İyi Parti'nin yerel seçimlerde hangi adımları atacağı merak konusu oldu. Akşener'in cumhurbaşkanı adayı yapmak istediği iki ismin yönettiği Ankara ve İstanbul ile ilgili İyi Parti nasıl adım atacak? İşte çok konuşulacak o iddia...

Çok konuşulacak iddia! İyi Parti'nin yerel seçim stratejisi ne olacak?
Editör: Uğur Çam
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yaptığı konuşma tartışmalara neden olmuştu. Yerel seçimler öncesi Akşener, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada İyi Parti'nin tek başına seçimlere gireceğini açıklamıştı. Meral Akşener aynı konuşmasında Altılı Masa'ya da sert eleştiriler getirmişti. 

Akşener'in gündeme oturan konuşması sonrası İyi Parti'nin yerel seçimlerde nasıl bir adım atacağı merak edilmeye başlandı. Meral Akşener'in "Tüm partiler ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz ayrı seçime girmeye varız sizleri de bekleriz." sözleri sonrası İyi Parti'nin tek başına seçime gireceği beklense de kulis bilgilerinden aksi yönde açıklamalar geldi.

İYİ Parti'nin yol haritası belli oldu! İYİ Parti seçimlere tek başına giriyorİYİ Parti'nin yol haritası belli oldu! İYİ Parti seçimlere tek başına giriyorSiyaset

İYİ PARTİ İSTANBUL VE ANKARA'DA CHP İLE İTTİFAK MI YAPACAK?

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100'de Taksim Meydanı programında önemli açıklamalarda bulundu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ile görüştüğünü belirten Gürel, İyi Parti'nin yerel seçim stratejisine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Gürel konuşmasında şunları söyledi:

- İyi Parti’de mevcut Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesiyle görüştüm. Yaptığım görüşmeler ışığında Ankara’da ve İstanbul’da, İYİ Parti ve CHP’nin ittifak yapacağı bilgisini verebilirim.
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