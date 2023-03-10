Cumhur İttifakı'ndan sürpriz hamle: Cumhurbaşakanı yardımcılığı için iki isim

Seçim dönemine giren Türkiye'de partiler seçim hazırlıklarına hız verdi. AK Parti ve MHP'nin ana bileşeni olduğu Cumhur İttifakı da seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat bugünkü köşesinde önemli kulis bilgilerine yer verdi. Fırat, Cumhur İttifakı'nın seçim hazırlıklarını yazdı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK DÜŞÜNÜLEN İKİ İSİM

Hande Fırat yazısında, Cumhur İttifakı'nda cumhurbaşkanı yardımcısı olması için düşünülen isimleri yazdı. Bu isimlerden en dikkat çekici olanları ise Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek. Fırat, iki isim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz son sözünü söylemediğini belirtti.

Yazının ilgili kısmı şu şekilde: