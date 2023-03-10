Cumhur İttifakı'ndan sürpriz hamle: Cumhurbaşakanı yardımcılığı için iki isim
Seçimler yaklaşırken, Cumhur İttifakı'ndan art arda kulis bilgileri geliyor. Son gelen bilgilere göre cumhurbaşkanı yardımcılığına düşünülen iki isim dikkat çekici. Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek...
Seçim dönemine giren Türkiye'de partiler seçim hazırlıklarına hız verdi. AK Parti ve MHP'nin ana bileşeni olduğu Cumhur İttifakı da seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat bugünkü köşesinde önemli kulis bilgilerine yer verdi. Fırat, Cumhur İttifakı'nın seçim hazırlıklarını yazdı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK DÜŞÜNÜLEN İKİ İSİM
Hande Fırat yazısında, Cumhur İttifakı'nda cumhurbaşkanı yardımcısı olması için düşünülen isimleri yazdı. Bu isimlerden en dikkat çekici olanları ise Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek. Fırat, iki isim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz son sözünü söylemediğini belirtti.
Yazının ilgili kısmı şu şekilde:
- Bu kapsamda bir cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle güvenlikten sorumlu olabileceği, diğerinin ise ekonominin başına gelebileceği belirtiliyor. Konuşulan isimler arasında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın var. Ekonomi için ise AK Parti içinden ve dışından duyduğum isim Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı henüz bu konuda son sözünü söylememiş. Ancak yapılan değerlendirmeler bu adımların olumlu olacağı yönünde.
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