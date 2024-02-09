Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya adaylarını tanıtım toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki şu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz, bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız.

Büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık. İlçe adaylarımızın da belirlenmesiyle birlikte artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Biliyorsunuz bizler milletten ilk onayını belediyelerdeki icraatlarıyla almış bir kadroyuz. Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan tüm umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Ulaşımdan çevreye, sosyal belediyecilikten alt yapı ve üst yapıya kadar her alanda şehirlerimiz resmen seviye atladı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Hemşehrilerimizin her anında hep yanında olan, böyle bir anlayışla illerimize hizmet ettik. Şehirlerimizin nüfusunu çoğalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte insanlarımızın belediyelerden beklentileri de değişti, çeşitlendi, çoğaldı. Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, sadece yolunu inşa eden, parkını yapan, toplu ulaşım hizmetlerini veren bir konumdan çok daha geniş görevler icra eden bir konuma yükselttik.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte bu değişen ve çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Aşık Yunus'un o veciz ifadesiyle söyleyecek olursak; Biz sevdik aşık olduk. Sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası. Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil aynı zamanda belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik, geliştirdik, adeta tekemmül ettirdik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki 21 yılı aşan tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuza hazırlayacak kapsamlı bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu da 30 Ocak'ta Ankara'da Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamemiz olarak kamuoyumuz ile paylaştık. Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde hergün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.

Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Antalya, Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacaktır. Buna hazır mıyız? Antalya büyükşehir belediye başkan adayımız Hakan Tütüncü kardeşimiz bilgisiyle, tecrübesiyle, heyecanıyla, tevazuyla hizmete kendini adamış yetkin ekibiyle şehrimize hizmete hazırdır.

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