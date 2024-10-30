Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Kandil'e çağrımız yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletin temsilcileri onayı ile vücut bulmuştur. Cumhuriyet belli bir şahsın, zümrenin, meşrebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyet, ne kadar batılının güneylinin cumhuriyeti izse o kadar doğulunun kuzeylinin cumhuriyetidir. Alevinin de sünninin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet solun da sağın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar Kürdün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet hepimizin eseridir. Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının eseridir. Bu topraklarda kimsenin cumhuriyet ile bir problemi yoktur. Geçtiğimiz asırdaki sorunlar cumhuriyet arkasına saklanıp zulmedenlerden ve ona ihanet edenlerden kaynaklandı. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanıp ayrımcılık yaptılar, zulmettiler. Bu ülkenin huzuruna, kardeşliğine en büyük zararı verdiler. Aziz milletimiz o engin feraseti ile her şeyin farkındadır. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem cumhuriyet fikrine hem de meclise sımsıkı sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Coğrafyamız için umuttur, güvendir. Cumhuriyeti koruyup kollamaya yaşatmaya devam edeceğiz.

- Sevr'de bize harita dayatarak sizin ülkeniz burası olacak dediler, hayır biz haritamızı kendimiz çizeriz dedik. Haritamızı şehitlerimizin kanı ile çizdik. Köklü devlet tecrübemiz ile toprağımız için savaşarak bağımsız vatanımızı inşa ettik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremedi. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar korkmuşlar, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek kuş muamelesi yapmışlardır. Geçmişin korkuları kapanmaya kısıtlanmaya, iç düşmanlar üretmeye yol açtı. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmadık, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik dönüm noktasıdır. Bu aziz millet bin yıldır tarih yazan, tarih yapan bir millettir.

- Bu cumhuriyet korkmaz. Korku cumhuriyetimizin asla bir vasfı olamaz Cumhuriyet kucaklayarak korunur kollanır ve yüceltilir.

- Kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Cumhur ittifakındanki yol arkadaşımız bahçeliye, grubum adına selam ve şükranlarımı gönderiyorum. Devlet bey feraset ve tecrübesiyle cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir. Her fırsatta anlayabilenler için milliyetçiliğin ne manaya geldiğini en açık şekilde izah etti. Bahçeli'nin son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecvanlanmaktadır. Ülke çıkarı yerine kendi şahsi çıkarları peşinde olanlar boş laf bataklığında çırppınıyor. Bizim muhatabımız milletimizdir. Terör belasından kurtulmak için atılan adımları millet destekliyor. Kandildeki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz.

- TUSAŞ saldırısı da gösterdi ki Teröristin anlayacağı tek dil terörle tavizsiz mücadeledir. Türkiyelileşmeye dair istek ve iradesi henüz olmayan siyasi parti de son yaptığı açıklamayla nerede durduğunun işaretini vermiştir. Türkiye'nin terörü destekleyen oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir. Terörle siyaset yan yana gelmez.

- Türkiyelileşmeye dair istek ve iradesi henüz olmayan siyasi parti de son yaptığı açıklamayla nerede durduğunun işaretini vermiştir. Türkiye'nin terörü destekleyen oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir. Terörle siyaset yan yana gelmez.

- Özgür Özel'e takdirlerimi iletiyorum. Devlet herkesin devleti olmalıdır diyoruz. Kardeşliğe katkı sağlıyor.