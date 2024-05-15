Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek mi? Bakanlık'tan açıklama geldi

Sabah Gazetesi , İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceğini iddia etti. Ancak İçişleri Bakanlığı: "Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek mi? Bakanlık'tan açıklama geldi
Editör: Mert Sagit
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Sabah Gazetesi , İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceğini iddia etti. Ancak İçişleri Bakanlığı: "Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek mi? Bakanlık'tan açıklama geldiCumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek mi? Bakanlık'tan açıklama geldiSiyaset
# cumhurbaşkanı erdoğan # Ali Yerlikaya
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