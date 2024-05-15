Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşecek mi? Bakanlık'tan açıklama geldi

Sabah Gazetesi , İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceğini iddia etti. Ancak İçişleri Bakanlığı: "Saat 16.00’da Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir." ifadesini kullandı.