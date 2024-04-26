Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de kalıcı ateşkes büyük önem taşıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- İkili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz güçlenmeye devam ediyor.

- Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk etapta 15 milyar dolara ardından 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

- Sayın Başbakan ile başta Gazze ve Ukrayna hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin bölücü terör ile mücadele noktasında ödediği ağır bedeller ortadadır.

- Aralarında çocukların olduğu binlerce vatandaşımızı PKK'nın saldırılarında kurban verdik. Hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim.

NATO GENEL SEKRETER SEÇİMİ

- Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

- NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var.