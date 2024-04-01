Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstediğimiz sonuçları alamadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Buradan AK Parti Genel Merkezi’nden, tüm Türkiye’yi, 85 milyonun her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.

Desteğiniz, kadirşinaslığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Şahsıma, sizler gibi vefakâr yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. Milletçe ve İslam dünyası olarak 11 ayın sultanı Ramazanı idrak ediyoruz. Öncelikle sizlerle birlikte tüm milletimizin, tüm Müslümanların Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum.

Bu mübarek günleri, bombaların altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin Mevla yar ve yardımcısı olsun diyoruz.

Rabbim’den bizleri Ramazan’a ulaştırdığı gibi, inşallah, sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle birlikle bayrama da eriştirmesini niyaz ediyoruz.

"SEÇİMLERİ DEMOKRASİMİZE YAKIŞIR BİR OLGUNLUKLA TAMAMLADIK"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini, demokrasimize yakışır bir olgunlukla hamdolsun, tamamladık. Münferit bazı vakalar haricinde, seçim atmosferine gölge düşürecek müessif hiçbir hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde vatandaşlarımıza yönelik bölücü örgütün “kölelerinin” baskı ve hakaretlerine şahit olduk.

Ama emniyet birimlerimizin etkili müdahaleleriyle ciddi bir sorun çıkmadı.

Vatandaşlarımızın sağduyusu, güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etmiş oldu.

Burada öncelikle bir hususu ifade etmek durumundayım. Seçimler, biliyorsunuz, demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet, sözünü sandık yoluyla söyler. Millet, siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet, uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder.

Milletin kararının; hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tebarüz etmesi, demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de Türk Milleti, yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır.

"BU SEÇİM GALİBİ ÖNCELİKLE DEMOKRASİMİZDİR"

Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan; adaylardan önce Türkiye olmuş, milletimiz olmuş, uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur.