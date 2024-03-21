Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te konuştu! "Kandil'in güdümünde siyaset yapanlar..."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Kilis mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

Ağaçta dalın güzel, ovada yolun güzel, kurban olurum Kilis, senin her halin güzel. Tarihiyle, tabiatıyla insanıyla her hali güzel olan Kilisli kardeşlerimle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Kilis son seçimlerdeki dik ve dirayetli duruşuyla bu yeri perçinlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 70 gibi çok yüksek bir oy oranıyla şahsıma teveccüh gösterdiniz.

Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. İnşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacağız, ter dökeceğiz. Kilis'in hakkını vermek için eser ve hizmet için çabalayacağız.

Şu anda meydanda 28 bin kişi var. Allah nazardan saklasın. Sevgili kardeşlerim, bundan bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık, 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Kilis'te de 33 kardeşimiz hayatını kaybetti.

"ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASIDIR"

Kilis’in de aralarında bulunduğu deprem bölgesi illerini hiç ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi deprem bölgesindeki ihya ve inşa çalışmaları.

Deprem turistleri ise enkazlarda poz verip, çekip gititler. Muhalefetin depremzedelere yaptıklarını değil 1 sene, üzerinden 10 yıllar geçse de unutmayacağız. Deprem ülkemizin en acil, en önemli meselesiyken bazı çevreler hala ders almış değil. Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri var, Reklama harcadıkları meblağlar depreme ayırdıkları bütçelerden kat be kat daha fazla. Depremle kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Türkiye, bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, asrın en büyük afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar. Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin. Diğerleri ne yaparsa yapsın bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasıdır.

"76 BİNDEN FAZLA KONUTU TESLİM ETTİK"

Şimdiye kadar 76 binden fazla konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evi teslim edeceğiz. Konutları yapmaya ve teslim etmeye devam edeceğiz. Kilis'te şimdiye kadar 1494 konutun kurasını çektik.

Kilisli depremzedelerimize kira yarıdmı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Devlet ve millet olarak Kilis'in yanında olduğumuzu her anlamda gösterdik.

Bundan sonra da Kilis'i yalnız ve sahipsiz bırakmacağız. Kilis Mlli Mücadele'nin kahraman şehirlerinden biridir.

"MİLLETE TATMİN EDİCİ CEVAP VEREMEDİLER"

Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Muhalefetin ise ne derdinde olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Biz tuğla üstüne tuğla koymak için çalışıyoruz. Onların ise kaynağı karanlık para destelerini saymaktan başka icraatları yok. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Deste deste paraları valizlerle taşıyor, saatlerce sayıyorlar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği belli değil. Aslında kendisi hesap uzmanı olan bay Kemal, bunları çok rahat iza edebilir. Ama nedense sesi çıkmıyor. Milletin zihnini kurcalayan sorulara tatmin edici bir yanıt yok.

Doğan görünümlü şahin misali, dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. "Kandil'in güdümünde siyaset yapanlarla kurdukları gizli ittifakın boyutunu ve derinliğini CHP'li vatandaşlarım dahil kimse bilmiyor.

"HİÇBİR İŞİMİZİ GİZLİ SAKLI YAPMADIK"

Kardeşlerim, 30 yıldır huzurunuzdayım. Hiçbir işimizi milletten gizli saklı yapmadık. İttifakları da böyle yaptık. Seçime hangi illerde ittifakla girdiğimiz belli. Kilis'te de kendi adaylarımızla yarışıyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Sizi yalnız bırakmayacağız. Tabii önce sizin güçlü desteğine ihtiyacımız var.

Serhat şehrimiz Kilis, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehitleri için hazır mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

"31 MART’I MİLLİ İRADE BAYRAMINA ÇEVİRELİM İSTİYORUM"

Biliyorsunuz önümüz bayram, Ramazan Bayramı öncesi vereceğiniz oyla 31 Mart’ı milli irade bayramına çevirelim istiyorum.

Biz, meydanlarda verdiği sözleri, göreve gelince unutunlardan olmadık. Kilis'e son 21 yılda güncel rakamlarla 26 milyar lira yatırım yaptık.