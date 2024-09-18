Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bu önemli kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.