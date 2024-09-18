Irak Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama: "ABD kuvvetlerinin çekilmesine hazırlanıyoruz"
Irak Genelkurmay Başkanı Yarullah yaptığı açıklamayla Başbakan Sudani'nin kendilerine ABD kuvvetlerinin çekilmesi sonrasındaki aşamaya hazırlanmaları gerektiği emrini verdiği ifade etti.
ABD öncülüğünde koalisyon güçleri Irak'tan çekilmeye hazırlanırken Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarullah'tan açıklama geldi.
Irak haber ajansı INA'nın haberine göre Yarullah açıklamasında Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmesine hazırlık amacıyla ordunun gelişmiş hava savunma sistemiyle donatılması talimatı verdiğini bildirdi.
"Silahlı Kuvvetler Komutanı (Sudani), uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmesine hazırlık amacıyla ordunun gelişmiş hava savunma sistemiyle donatılması talimatını verdi." diyen Yarullah, Sudani'nin yakında koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunun sona erdiğini açıklayacağını söyledi.
Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yabancı bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Irak'taki koalisyon güçlerinin çekilmesi tartışmalarına değinerek, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız." demişti.