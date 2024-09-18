Irak Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama: "ABD kuvvetlerinin çekilmesine hazırlanıyoruz"

Irak Genelkurmay Başkanı Yarullah yaptığı açıklamayla Başbakan Sudani'nin kendilerine ABD kuvvetlerinin çekilmesi sonrasındaki aşamaya hazırlanmaları gerektiği emrini verdiği ifade etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Irak Genelkurmay Başkanı'ndan açıklama: "ABD kuvvetlerinin çekilmesine hazırlanıyoruz"
Yayınlanma:

ABD öncülüğünde koalisyon güçleri Irak'tan çekilmeye hazırlanırken Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarullah'tan açıklama geldi.

Irak haber ajansı INA'nın haberine göre Yarullah açıklamasında Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin, uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmesine hazırlık amacıyla ordunun gelişmiş hava savunma sistemiyle donatılması talimatı verdiğini bildirdi.

"Silahlı Kuvvetler Komutanı (Sudani), uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmesine hazırlık amacıyla ordunun gelişmiş hava savunma sistemiyle donatılması talimatını verdi." diyen Yarullah, Sudani'nin yakında koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunun sona erdiğini açıklayacağını söyledi.

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani​​​​​​​, yabancı bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Irak'taki koalisyon güçlerinin çekilmesi tartışmalarına değinerek, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız." demişti.

Adıyaman’da kan donduran olay: Cesedi elektrik direğine asılı bulunduAdıyaman’da kan donduran olay: Cesedi elektrik direğine asılı bulunduYurt

 

ırak abd
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti
Lübnan'da yine iletişim cihazları patladı
Organize suç çetesine büyük darbe
Silinen mesajlarda ne vardı?
"AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"
Eylem arayışındaki terörist tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Çağrı cihazlarıyla ilgili Türkiye'de risk var mı?
Trump'tan suikast girişimiyle ilgili açıklama
44 şehirde Narkoçelik-39 operasyonları
Çok Okunanlar
Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl?
Gece yarısı şiddetli depremler Gece yarısı şiddetli depremler