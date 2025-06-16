Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşerek, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Putin ise çatışmaların son bulması gerektiği konusunda Erdoğan’la hemfikir olduğunu dile getirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan bölgesel gerilimin gölgesinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Erdoğan, görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının sadece bu iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi güvenlik açısından ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

NETANYAHU HÜKÜMETİNE SERT ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin tutumuna sert ifadelerle tepki gösterdi. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku hiçe sayan yaklaşımının yalnızca bölgesel barışı değil, küresel güvenlik düzenini de tehdit ettiğini dile getirdi.

Bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün kalmadığını vurgulayan Erdoğan, diplomasi dışındaki her adımın büyük yıkımlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin ilk günden bu yana İsrail-İran geriliminin tırmanmaması için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini söyledi. Sorunların çözümünün tek yolunun diyalogdan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı, bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının Gazze’de yaşanan insanlık dramını perdelememesi gerektiğinin de altını çizdi. Erdoğan, dikkatlerin Gazze’deki sivil ölümlerden uzaklaştırılmasının, İsrail’in bölgede yeni oldubittilere girişme ihtimalini artırabileceğine dikkat çekti.

PUTİN’DEN ORTAK DİL: “DİPLOMASİYE FIRSAT VERİLMELİ”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmede, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti. Putin, bölgede diplomasiye alan açılması gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı görüşü paylaştığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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